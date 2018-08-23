"البغدادى" يعلق هزائم "داعش".. ماذا قال؟

23 أغسطس 2018 - 07:37 ص

ألمح زعيم تنظيم داعش إلى الصعاب التي يواجهها تنظيمه فى الفترة الأيرة والهزائم التى مُنى بها، داعيًا أنصاره إلى الصمود.

زبثت وكالة أنباء "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، تسجيلاً صوتياً، الأربعاء، عبر تطبيق "تلغرام" قالت إنه لزعيم التنظيم، ولم يتسن التحقق مما إذا كان الصوت الوارد في التسجيل هو للبغدادي.

كما علق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، موضحاً إلى أنَّ العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخراً، وتوتر علاقة واشنطن مع أنقرة مؤشر على نجاح تنظيم "داعش".

ووردت أنباء مراراً عن مقتل البغدادي أو إصابته. ورغم أن مكانه لا يزال غير معروف فإن خطاب الأربعاء يوحي فيما يبدو أنه لا يزال على قيد الحياة.

وكانت آخر رسالة من البغدادي في صورة تسجيل صوتي مدته 46 دقيقة، نُشر في سبتمبر الماضي، ودعا فيه أنصاره في أنحاء العالم لشن هجمات على الغرب ومواصلة القتال في العراق وسوريا ومناطق أخرى.