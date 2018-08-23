» أول تصريح لنانسى عجرم بعد أزمة "علم المثليين"

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المثليين

نانسي عجرم

علم.

أثار الحفل الغنائي، الذي أحيته المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، مؤخرا في السويد، جدلا واسعا، بسبب منع أعلام للمثليين من الدخول إلى ساحته.

وزعمت تقارير صحفية، أنه خوفا من رفع أعلام "قوس قزح" في الحفل، الذي أقيم الجمعة 17 أغسطس الجاري، قرر جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، منع الأعلام من الدخول.

وبعد أيام من الصمت، خرجت نانسي عجرم، اليوم الأربعاء، لتوضح الحقيقة كاملة، بشأن منعها دخول أعلام المثليين في حفلها بالسويد.

وغردت في سلسلة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بعد الضجة التي أثيرت حول حفلي في السويد وما رافقه من اتهامات، يهمني توضيح نقطة أساسية جدا وهي أنني وإدارة أعمالي لا علاقة لنا على الإطلاق بموضوع أعلام المثليين وأن إزالة الأعلام تم بقرار من منظم الحفل وليس منا أبدا.

وتابعت: "ويهمني أيضا أن أوضح لمرة واحدة وأخيرة أنني أحترم خيارات جميع الناس من دون أي تفرقة وتمييز، ولم أكن يوما في موقع الإدانة أو الأحكام المسبقة لأي كان، خصوصا أن الحياة الشخصية أمر يتعلق بالإنسان نفسه ولا علاقة لأحد به، وواجبنا أن نحترم ذلك".

وأضافت: "آسفة لأن يأخذ الموضوع هذا الحيز الكبير من الاهتمام لأنه أثر على بعض أصدقائي المقربين أيضا، وكل الهدف منه كان تصويري أنني في مواجهة مجموعة من الناس. أحب الجميع وأحترم الجميع وأكثر من ذلك لن أقول في هذا الموضوع وشكرا".


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