اليوم.. بدء الجسر الجوى لعودة الحجاج المصريين

23 أغسطس 2018 - 09:40 ص

تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي من استعداداتها النهائية، لاستقبال الجسر الجوي الخاص بإعادة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، والتي تبدأ فعليًا غدًا الخميس، بعودة رحلات الحج السريع.

ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

وقالت مصادر بالمطار، إن هناك تنسيقًا بين كل الجهات المسؤولة خلال رحلات العودة، وتيسير الإجراءات لهم وخاصة لكبار السن وذوي التحتياجات الخاصة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع وصول بعض الحجاج الفرادى عصر اليوم ، وجرى تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادًا لموسم عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، تحتوي على مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم.