» "الكاتشب" يقلّل من خطر الإصابة بسرطان المعدة

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خلصت دراسة أجريت في جامعة بوليتكنيكا دي فالنسيا الإسبانية بأن عنصر الليكوبين الموجود في صلصة الطماطم، ” البندورة” والذي يعتبر من مضادات الأكسدة، يعزز مستويات البكتيريا السليمة في الأمعاء.

ومن المثير للدهشة بأن عنصر “الليكوبين” الموجود في صلصة الطماطم ذو فعالية أكبر مقارنة بعنصر” الليكوبين” الموجود في ثمار الطماطم الطازجة، وذلك لأنه أكثر قابلية للهضم والامتصاص.

ويؤكد العلماء إلى أن زيادة مستويات البكتيريا السليمة في الأمعاء لها فوائد صحية عديدة وقد تساهم بشكل كبير في التقليل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وأظهرت نتائج دراسات سابقة بأن “البندوة” تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي فهي تساعد على درء المرض.

ويأمل الخبراء بأن تكون نتائج دراستهم، خطوة جديدة وهامة في نطاق العمل الدؤوب على علاج مرض السرطان القاتل.


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