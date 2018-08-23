» شرطية ترضع طفلا جائعا فى الشارع

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وكلات : حنان حمدتو

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الشرطة

الارجنتين

رضيع

سيدة

كرمت قوات الشرطة الاجنتينية ، شرطية تدعى  سيليستا آيالا قامت بعمل انسانى وهو خلال زيارتها  مشفى "لا باتا" للأطفال شاهدت طفلا يبكى من شدة جوعه، دون التفات أحد من الممرضين للاعتناء به ، فقامت الشرطية بإرضاع الطفل الصغير، وذلك عندما صادفته يبكي جائعا ووحيدا في أحد مشافي العاصمة، بوينس آيرس.

 وخلال عملها الرسمى، كانت الشرطية، آيالا، تزور ولم تصرح الشرطة الأرجنتينية بحالة الرضيع الاجتماعية أو مكان تواجد والديه لحظة بكائه في المستشفى، لكن من المؤكد أن موظفى المشفى كانوا منشغلين تماما عن الطفل الجائع.

كما صور أحد زملاء الشرطية لحظة إرضاعها للطفل الجائع، وقام بنشر الصورة عبر فيسبوك ليري العالم الحب الاستثنائى الذى أظهرته آيالا للطفل.

ونالت الصورة إعجاب الملايين حول الأرجنتين والعالم، حيث أقدمت الشرطية على مساعدة الطفل بشكل عفوى دون معرفته مسبقا، كما لو كانت أمه الحقيقية.

وفي السياق نفسه،  كرمتها الحكومة وكرمها جهاز الشرطة رسميا وكذلك شكرها على العمل الإنساني اللافت، كما أعرب وزير الأمن فى بوينس آيرس، عن أن الشرطية آيالا هى نموذج لما يجب أن يكون عليه عناصر الشرطة فى البلاد.



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