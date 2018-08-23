تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة للجمهور المصري

23 أغسطس 2018 - 10:19 ص

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنه يحضر مفاجأة جديدة للجمهور المصري بعد شرائه لمباريات نادي برشلونة الإسباني

وأكد آل الشيخ علي صفحته على الفيس بوك، أن النادى يفاوض ليفربول الإنجليزى لشراء حقوق بث مبارياته على قناة بيراميدز مثلما تم شراء حقوق بث نادى برشلونة.

وأوضح أن نادي بيراميدز يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من 100 عام.

يذكر أن آل الشيخ سيدخل المستشفى اليوم وطالب الجماهير بالدعاء له.