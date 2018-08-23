  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:09 م
بحث متقدم
محمد العدل

محمد العدل: تحرشوا.. جايز تمثلوا

يحى القزاز

القبض على يحيى القزاز

الخبير الاقتصادي رائد سلامة

القبض علي الخبير الاقتصادي رائد سلامة

ترامب

ترامب: أسواق المال ستنهار فى حالة عزلى من منصبى

السفير معصوم مرزوق

بعد القبض عليه.. تعرف على مبادرة السفير معصوم مرزوق

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

القبض على السفير معصوم مرزوق

سياح

البنك المركزى: 7.3 مليون سائح دخلوا مصر فى 10 شهور

التصريح بدفن ضحايا انقلاب أتوبيس رحلات بالمنيا

مصرع وإصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات

حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة للجمهور المصري

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

#

تركي آل الشيخ يجرى عملية جراحية ويوجه رسالة لمتابعيه

#

«تركي آل الشيخ»: انتظروا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

#

«آل الشيخ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنه يحضر مفاجأة جديدة للجمهور المصري بعد شرائه لمباريات نادي برشلونة الإسباني

وأكد آل الشيخ علي صفحته على الفيس بوك، أن النادى يفاوض ليفربول الإنجليزى لشراء حقوق بث مبارياته على قناة بيراميدز مثلما تم شراء حقوق بث نادى برشلونة.

وأوضح أن نادي بيراميدز يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من 100 عام.

يذكر أن آل الشيخ سيدخل المستشفى اليوم وطالب الجماهير بالدعاء له.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يستعد لحفل أفضل لاعب في أوروبا
» الصحة السعودية: 12 حالة ولادة خلال الحج
» القومي للمرأة يكشف مفاجأة عن حالات التحرش بالفتيات
» الأرجنتين تكرم الشرطية المرضعة
» شاهد.. مطعم يستبدل عماله بالروبوتات في الصين
» تناول "الكرشة والفشة والممبار واللسان" يقوي الذاكرة والعظام
» شاهد.. كلبة تشتري طعامها من محل تجاري
» وفاة الحلة الـ 39 بين الحجاج المصربون
» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء