الرى تعلن الطوارئ بقطاع الصرف الصحى خلال إجازة العيد

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الصرف الصحي

المياه

وزارة الري

محمد عبد العاطي

عيد التضحى

رفعت وزارة الري والموارد المائية، من درجة الاستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ على مستوى الصرف العام والمغطى بمختلف محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

و تلقى محمد عبد العاطي , وزير الرى والموارد المائية  , تقرير استعرضته الوزارة في بيان لها على  أن قرار رفع درجة الاستعداد جاء للحفاظ على تدفق وانسيابية التصرفات المائية والأحمال داخل شبكة المصارف وتوفير سبل الوقاية والحماية لكافة الزمامات المنزرعة بالوجهين القبلي والبحري.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المتواصل مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومختلف قطاعات الوزارة للعمل على رفع كفاءة وتحسين أداء جميع محطات الرفع بالمصارف الرئيسية والفرعية، الأمر الذي يسهم في رفع وزيادة كفاءة وجودة التربة المنزرعة والحفاظ على خصوبتها وزيادة العائد من وحدة التربة في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعظيم سبل الاستفادة من وحدة المياه في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة ودعم الناتج القومي.

ومن جانبه، قال المهندس السيد علي شلبي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف “إن الهيئة أعدت خطة قبيل أجازة عيد الأضحى المبارك تضمنت تشكيل فرق نوبتجيات بمختلف مواقع العمل، شملت غرف عمليات على مستوى هندسات المراكز وإدارات الصرف والإدارات المركزية بالأقاليم، بالإضافة إلى غرفة عمليات (مركزية) بالمركز الرئيسي للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بالأقاليم”.

وأشار إلى آليات التواصل على مدار الساعة بين فرق العمل بالمواقع وغرف العمليات الفرعية والمركزية لمتابعة النقاط الساخنة على مستوى كافة المصارف، والوقوف على حالة ومناسيب المياه بالمصارف والجسور والمنشآت الصناعية، علاوة على مراقبة مناسيب مص وطرد محطات الصرف على مدار الساعة، إلى جانب تجهيز ونقل معدات الطوارئ التابعة للهيئة من حفارات ولوادر وخلافه إلى أقرب موقع للنقاط الساخنة لسرعة التحرك والمناورة والوصول لموقع الحدث في أقل مدة زمنية ممكنة.


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