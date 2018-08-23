  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

طارق شوقي وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجماهير المصرية

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

آخر الأخبار

طارق شوقي وزير التعليم
وزير التعليم

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني فى وقفة العيد

#

4 حالات غش فى أول يوم لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

#

طالب يؤدي امتحان بدلا من زميله وآخر يهرب بورقة الإجابة

#

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

 كشف خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2017 /2018 نهاية أغسطس الجاري.

 وانتهت في 20 أغسطس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018، وبلغت الحالات المخالفة التي تم ضبطها -بحسب بيان- (8) حالات غش عن طريق استخدام وسائل إلكترونية: (ساعة يد - جهاز يشبه الفيزا - سماعات محمول - وسائل أخرى)، وبلغت حالات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (37) حالة، وقد بلغ عدد حالات أداء شخص الامتحان بدلًا من الطالب (حالة واحدة)، وأما عن الهروب/ تمزيق كراسة الامتحان فقد بلغ عدد الحالات (حالة واحدة).

 وتقدم الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالشكر للملاحظين، ورؤساء لجان سير الامتحان، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على ما بذلوه من جهودٍ صادقة ومخلصة أثمرت عن تنفيذ العملية الامتحانية باقتدار، وكذا أعضاء الهيئة الفنية وواضعي أسئلة الامتحانات.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر
» الدوري الإسباني مهدد بالإيقاف لهذا السبب!
» مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس
» الرئيس الجزائرى يجري تغييرات واسعة بالمؤسسة العسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء