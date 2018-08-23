موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

23 أغسطس 2018 - 10:29 ص

كشف خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2017 /2018 نهاية أغسطس الجاري.

وانتهت في 20 أغسطس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018، وبلغت الحالات المخالفة التي تم ضبطها -بحسب بيان- (8) حالات غش عن طريق استخدام وسائل إلكترونية: (ساعة يد - جهاز يشبه الفيزا - سماعات محمول - وسائل أخرى)، وبلغت حالات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (37) حالة، وقد بلغ عدد حالات أداء شخص الامتحان بدلًا من الطالب (حالة واحدة)، وأما عن الهروب/ تمزيق كراسة الامتحان فقد بلغ عدد الحالات (حالة واحدة).

وتقدم الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالشكر للملاحظين، ورؤساء لجان سير الامتحان، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على ما بذلوه من جهودٍ صادقة ومخلصة أثمرت عن تنفيذ العملية الامتحانية باقتدار، وكذا أعضاء الهيئة الفنية وواضعي أسئلة الامتحانات.