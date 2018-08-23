أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

23 أغسطس 2018 - 10:42 ص

روي السائق المختطف تفاصيل واقعة اختطافه خاطفيه و التي أدت إلي وفاة إثنين من التشكيل العصابي و القبض علي باقي أفراده ، مؤكدا أن شخصين إستوقفوه من ميدان التحرير و طلبوا منه إيصالهم للعاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف السائق خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية " تن " أنه خلال الطريق قاموا بتهديده بسلاح ناري و قاموا بخطفه من أجل طلب فدية .

و تابع السائق المختطف ، :" اللي حصل معايا أنا مش عارف أوصفه إزاي، أنا بشكر وزارة الداخلية و الحكومة بتاعتنا علي اللي عملوه معايا ".

و تمكنت قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث القاهرة و سوهاج من تحرير سائق تاكسي ، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع خاطفيه .