  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

طارق شوقي وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجماهير المصرية

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر

الحياة السياسية

فندى
فندى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. وزير الري: قلق على المياه

#

يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

#

أنباء عن هروب مدير بنك شهير بـ180 مليون جنيه

#

بالصور.. احتفالية "السفارة البريطانية" بالباحثين المصريين

تويتر

أمريكا

فيس بوك

مأمون فندي

التعليم المصرى

انتقد دكتور مأمون فندى ، استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الامريكية ، حال المنظومة التعليمية فى مصر ، واصفا اياها بالكارثة .

وقال فندى خلال تعريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"  كلام لم يقله لك الذين سافروا تعلموا خارج مصر أول سنة في أميركا مثلا قضيتها للتخلص مما تلعمته وفق المنظومة التعليمية فى مصر ".

واضاف خبير العلوم السياسية قائلا :"  وبدأت التعليم من جديد وعلى أسس  سليمة ، التعليم المصري كارثة  وشعارات لا تداري عورة تعليم سيّء ".

 وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور ، فقال  علاء شريف مهاجما فندى  :"  التعليم المصرى أخرج مشرفه ومجدي يعقوب وزيل والسيد  وغيرهم كثيرون مشكله  كثير من النخبه المصريه أنها ناقده دون وعي وفهم للواقع وبدلا من محاوله البناء تسعي للهدم دون ادراك للاسف ".

واضافت فريدة مرشد :" ليس بالنقد فقط نتطور ".

وتابعت هويدا عوض :" كم أرجو أن تذكر بعض الأسس السليمة للتعليم الأمريكي في نقاط بسيطة لأن فرصة السفر لأمريكا لي صعبة وحتى استطيع استوعب التغريدة لأن تعليمي كله وكياني الذي أعيش به مصري واتصورأنه الأرقى والأجمل حقا أريد المعرفة "


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر
» الدوري الإسباني مهدد بالإيقاف لهذا السبب!
» مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس
» الرئيس الجزائرى يجري تغييرات واسعة بالمؤسسة العسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء