» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته

23 أغسطس 2018 - 11:08 ص

قال تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن الرئيس التنفيذي لمجموعة "كومباس" ريتشارد كوسينيس قرر التبرع بـ"مبلغ هائل" لمنظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، وذلك قبل مقتله مع عائلته جراء تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وأضافت الصحيفة أن كوسينيس أوصى بالتبرع بمبلغ 41 مليون دولار للجمعية الخيرية عند وفاته لكنه مات مع خطيبته وابنتها وولديه في ليلة رأس السنة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قرر في وصيته التبرع للجمعية بهذا المبلغ في حال وفاة ولديه.

وقالت "أوكسفام" لبي بي سي "ندرك أنه تم تخصيص بعض الأموال لنا، لكننا لسنا على دراية بباقي التفاصيل".

وفي تقرير الجمعية السنوي الأخير، تلقت المؤسسة الخيرية تبرعات بقيمة 19.8 مليون جنيه إسترليني على شكل منح تركت لها من خلال الوصايا.

وتوفي كوسينيس (58 عاما) مع خطيبته إيما بودين (48 عاما) وابنتها هيذر (11 عاما) وابنيه إدوارد (33 عاما) وويليام (25 عاما) في سيدنى في ليلة رأس السنة.

كما قُتل الطيار الأسترالي غارث مورغين في الحادث.

وقتل الستة جميعهم عندما هوت الطائرة التابعة لشركة رحلات سياحية في نهر يبعد 50 كيلومترا شمالي المدينة الاسترالية.

وكشف تحقيق بريطاني أن العائلة ماتت جراء مجموعة من الإصابات المتعددة والغرق، في ما وصف بأنه "حادث مأساوي".

ووفقاً للصحيفة فإن كوسينيس أضاف إلى وصيته قبل عام واحد بندا ينص على أنه في حال وفاته وعائلته بنفس الوقت، فإن ثروته ستذهب إلى جمعية خيرية.

وبعد الحادث، فإن 41 مليون جنيه إسترليني ستذهب لأوكسفام، كما سيحصل شقيقاه على مليون جنيه إسترليني لكل منهما.

وقال متحدث باسم الجمعية "نحن ممتنون للغاية لهذه الوصية التي لم يتم إخطارنا بها إلا مؤخراً"، مضيفاً "نحن نعمل مع العائلة ومجلس الأمناء لتحديد كيفية استخدام الأموال".