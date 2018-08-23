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ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا

مال وأعمال

ماكينات الصراف الآلي
أرشيفية

متابعات - الدويني فولي

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تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول علي عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة) فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، انه سيتم تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التى تم توفيرها من الشركة المنتجة للتجربة مجانا قبل التعاقد للتحقق من فائدة الاستخدام وستتم إتاحتها خلال فترة قصيرة في المحطات الرئيسية لمترو الانفاق بالقاهرة تسهيلا على المواطنين حيث تتيح لهم الحصول علي ما يحتاجونه من فكة  لشراء تذاكر المترو.

يشار الى أنه ينتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين فعلا منها.


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