"التنمية المحلية " تنسق مع " التعليم" لتنفيذ استراتيجية تطويره

23 أغسطس 2018 - 11:23 ص

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم، من جميع المحافظين بسرعة تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم بمحافظاتهم، وذلك تنفيذًا لخطة تطوير التعليم التي عرضها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب، والتي تضمنت البنية التحتية التكنولوجية، توصيل الشبكات، شراء أجهزة التابلت وإعداد وتهيئة المدارس تكنولوجيًا.

وقال شوقي فى بيان له : “إن الشبكات الداخلية لا تعتمد على شبكات الإنترنت أو المحمول وبالتالي سنضمن أن يكون الأداء نفسه في جميع المدارس في المدينة والقرية على حد سواء”، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإتمام البنية التحتية في التعليم ولا توجد حاجة لفكرة شحن التابلت؛ لأن بطاريته تتحمل العمل لمدة 10 ساعات متواصلة، وبالتالي فإن الطالب لن يضطر إلى شحنه داخل المدرسة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات والقوات المسلحة لإتمام هذا الأمر بشكل احترافي بمتابعة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن القلق بشأن الشحن أو الشبكات في ظل هذا العمل الجماعي المؤسسي.

يذكر أن نظام الثانوية الجديد يطبق العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي ويبلغ عددهم 700 ألف طالب والذي يقوم على الدراسة عبر التابلت الذي ستسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة والمعلمين ومديري المدارس والمديريات، حيث ستوفر وزارة التربية والتعليم حوالي مليون تابلت بداية من العام المقبل والذي سيتسلمه الطالب كهدية مجانية من الوزارة بدون أي تكاليف عليه.

وكان الدكتور طارق شوقي قد أكد أن نظام التعليم الثانوي الجديد سيعتمد على شبكات داخلية داخل المدارس؛ لتصفح المحتوى الرقمي الموجود على التابلت، لافتا إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات على التابلت بدون الاعتماد على الإنترنت.