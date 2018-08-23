  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

طارق شوقي وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجماهير المصرية

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

خلال 20 يومًا..

الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

#

سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي أداء متفاوتا أمام 20 عملة منذ بداية شهر أغسطس الجاري أي خلال 20 يوما، إذ ارتفع أمام 17 عملة بنسب راوحت بين 0.21 في المائة حتى 24 في المائة، مقابل تراجعه أمام ثلاث عملات.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت عملة تركيا الليرة التركية أضعف العملات أمام الدولار، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 24 في المائة من 4.91 ليرة تركية بنهاية شهر يوليو 2018 إلى 6.09 ليرة تركية خلال تداولات أمس، عند كتابة التقرير الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

وتلا الليرة، الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 7.44 في المائة من 62.508 روبل بنهاية يوليو 2018 إلى 67.158 خلال تداولات يوم أمس.

في المركز الثالث الكرونة السويدية التي ارتفع مقابلها الدولار بنسبة 4.54 في المائة، ثم الريال البرازيلي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 4.15 في المائة.

وخامساً حل الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، بارتفاع نسبته 3.07 في المائة، ثم العملة البولندية "الزلوتي" بارتفاع نسبته 2.53 في المائة، وسابعا اليورو الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 2.53 في المائة.

أما الروبية فحلت في المركز الثامن، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.99 في المائة، ثم الدولار الأسترالي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.75 في المائة.

وعاشرا البيزو المكسيكي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.43 في المائة، ثم الروبية الإندونيسية التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.28 في المائة، والوون الكوري بارتفاع نسبته 0.96 في المائة.

وفي الترتيب الثالث عشر جاء الدولار التايواني، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.72 في المائة، ثم اليوان الصيني الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 0.71 في المائة، يليه الفرنك السويسري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.58 في المائة.

وفي الترتيب السادس عشر، جاء الدولار الكندي الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 0.52 في المائة، يليه في المركز السابع عشر وآخر العملات التي ارتفعت أمامها العملة الأمريكية، الجنيه المصري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.21 في المائة.

أما العملات التي تراجع الدولار أمامها، الين الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.08 في المائة، ثم البات التايلاندي الذي تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا الدونج الفيتنامي، إذ تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.19 في المائة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر
» الدوري الإسباني مهدد بالإيقاف لهذا السبب!
» مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس
» الرئيس الجزائرى يجري تغييرات واسعة بالمؤسسة العسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء