» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة

23 أغسطس 2018 - 11:34 ص

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا حديثة، للشمس، تظهر جسيمات فائقة السرعة لا ترى بالعين المجردة تنبعث من سطحها كسلسلة من الخطوط المقوسة المذهلة.

وتنتج هذه الجسيمات عن انفجارات الاندماج النووي المسؤولة عن الشفق القطبي الشمالي.

وأنشئت صورة "ناسا" باستخدام نموذج كمبيوتر التقط صورة حقيقية للشمس وقارنها مع قراءات علمية للجسيمات الشمسية.

وتظهر بعض الحلقات الموجودة في الصورة على شكل انفجار فضائي ما يشكل الرياح الشمسية وغيرها من الأحداث الجوية الفضائية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأرض.

ويؤدي هذا الأمر إلى تشكل الشفق القطبي عندما تتفاعل الانبعاثات الشمسية مع الذرات في الغلاف الجوي للأرض.

وتم استخدام بيانات مرصد ديناميكية الطاقة الشمسية (SDO ) التابع لوكالة ناسا والذي يدرس سلوك الشمس لإنشاء الصورة.