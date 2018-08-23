تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

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تركى وشلبى
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متابعات : حنان حمدتو

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عاتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والداعم الرئيسي لنادي بيراميدز، فى  رسالة الإعلامي مدحت شلبي وذلك بعدما أطلق على صلاح محسن لاعب الأهلي اسم "صلاح تركي".

وكان مدحت شلبي أطلق على صلاح محسن اسم "صلاح تركي" عقب تسجيل اللاعب هدفًا في مباراة الأهلي ووادي دجلة والتي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"عتاب محب للكابتن مدحت شلبي صلاح محسن مش صلاح تركي، مفيش حد يستأهل يبقى مرتبط بتركي إلا ناصر وإخوانه".

تركي آل الشيخ كان قد تحمل صفقة انتقال صلاح محسن من إنبي إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة قدرت بـ38 مليون جنيه لتكون هذه الصفقة وقتها هيّ الأغلى في تاريخ مصر حينما كان رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء.


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