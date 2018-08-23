ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

23 أغسطس 2018 - 11:53 ص

قدم نجيب ساويرس، رجل الاعمال المصرى الشهير، مواصفات محددة رأى بها الشخصية النرجسية المغرورة على موقع التدوينات المصغرة " تويتر " .

وقال ساويرس خلال تغريدته على تويتر قائلا: "عايز تعرف الشخصية النرجسية المغرورة على تويتر..دور على اللى مش عامل فالو لأى حد Zero following 0 ....على أساس إنه مش محتاج يسمع من أى حد لأنه عارف كل حاجة ".

وعلق عدد من المتفاعلين مع التدوينة فقال صلاح ناصر :"حضرتك هتتستفيد ايه ".

وأضافت رانيا محمد :" ما نات يا باشا عندك 47 مليون وعامل لـ 240 بس ".





وتابعت أمل فهمى قائلة :" ده تخبيط في الحلل يا باشمهنذس ".



