  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:23 م
بحث متقدم
حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

طارق شوقي وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجماهير المصرية

بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

عرب وعالم

حادث الطعن فى باريس
حادث الطعن فى باريس

متابعات

أخبار متعلقة
#

القبض على 20 خروفا لهذا السبب المثير

#

عشرات القتلى فى انهيار جسر بـ"جنوة"

#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

#

أخطر معلومة عن منفذ عملية الطعن في باريس

داعش

باريس

حادث الطعن

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن هجوم باريس اليوم الخميس.
وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على الإنترنت إن منفذ الهجوم "جندى من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".
أعلنت  بالشرطة الفرنسية، مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة فى هجوم بسكين فى ضاحية بباريس. وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" المهاجم.
وأضافت أن المعتدى منفذ حادث الطعن فى ضاحية فرنسية معروف من قبل الأجهزة وله سجل فى الترويج للإرهاب.
وأوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المعتدى وأصابته بجراح خطيرة توفى على أثرها، موضحين أنه "صرخ المعتدى بعبارة "الله أكبر" أثناء تنفيذه الاعتداء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر
» الدوري الإسباني مهدد بالإيقاف لهذا السبب!
» مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس
» الرئيس الجزائرى يجري تغييرات واسعة بالمؤسسة العسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء