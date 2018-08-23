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دراسة:

تناول "الكرشة والفشة والممبار واللسان" يقوي الذاكرة والعظام

صحة وتغذية

أرشيفية
أرشيفية

متابعات - الدويني فولي

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قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، إن خبراء بالمعهد القومى للتغذية أجروا دراسة على فوائد أحشاء الأضحية "الكرشة والفشة والممبار واللسان"، وأكدت ان هذه المواد تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة فضلا عن رخص ثمنها مقارنة باسعار اللحوم الحمراء، لافتا الى ان الكرشة والممبار والكلاوي والقلب واللسان يحتويان علي قدر كبير من القيمة الغذائية من البروتينات والفيتامينات والمعادن.

كما خلصت الدراسة الي ان الكبد تحتوي علي نسبة عالية من الحديد تفوق نسبة الحديد الموجود بالسبانخ وايضا غنية بمعدن النحاس الذي يساهم في تطوير المخ وتعمل علي تقوية العظام وتعزز من مناعة الجسم، كما ان الكلاوي تحتوي علي نسبة عالية من البروتين ايضا فهي غنية بالحديد والزنك، اما اللسان فهو يحتوي علي كميات كبيرة من الحديد وفيتامين (ج ) وفيتامين (ب12 ) الذي يقوي الذاكرة ويعزز من مناعة الجسم.

يعد القلب من أفضل الأحشاء التى يمكن أن تتناولها لأنه مدعم بكميات كبيرة من البروتين تفوق الموجود بالكلى، وكما أنه مدعم بعنصر الحديد والزنك، وكميات كبيرة من فيتامين "ب" مركب، أما اللسان فيحتوى على كميات كبيرة من فيتامين "ج" وفيتامين "ب 12" وعنصر الحديد كما أنه يساهم فى صحة العظام، لإحتوائها على قدر كبير من الكالسيوم.

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