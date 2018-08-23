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بعد انتشار صورتها..

الأرجنتين تكرم الشرطية المرضعة

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الشرطية المرضعة
الشرطية المرضعة

إيمان هاني

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الارجنتين

تكريم

ديلي ميل

الشرطية المرضعة

كرمت السلطات الأرجنتينية الشرطية المعروفة بإعلاميا بالشرطية المرضعة بعد انتشار صورتها الأخيرة وهي ترضع طفلًا بمستشفى في مدينة بوينوس آيريس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجردت "سيليستي جاكلين أيالا" من تحفظها، بعدما حرك طفل باكي غريزة الأمومة بداخلها، لتهرع لإرضاعة وسط دهشة زملائها الرجال، وهو مادفع السلطات لتكريمها. وحصلت " أيالا" على ترقية إلى رتبة ضابط، تكريمًا لها.

 وحصدت "أيالا" شهرة واسعة بعد تداول صورتها عبر موقع "فيسبوك" لأكثر من 112 ألفًا مرة، خلال ساعات قليلة، وهي الصورة التي التقطها لها زميلها بالعمل.

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