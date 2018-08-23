أمير مكة: 250 ألف شرطى لخدمة الحجاج هذ العام

23 أغسطس 2018 - 01:19 م

اعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، نجاح موسم الحج للعام 1439 هجريا، وذلك خلال المؤتمر الختامى للإعلان عن التفاصيل الخاصة والأرقام المتعلقة بموسم الحج.

وقال أمير منطقة مكة، خلال المؤتمر الصحفى له اليوم ، إن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية بلغت أكثر 250 ألف شخص، لخدمة الحجيج، كاشفا عن أن عدد الحجاج بدون تصريح لم يتجاوز 110 آلاف.

وأضاف الأمير خالد، أنه تم تجهيز 135 مركزا صحيا و 106 فرق طبية ميدانية، فضلا عن مشاركة أكثر من 32 ألف طبيب وممارس صحي، معربا عن تطلعه لحج ذكي عن طريق استخدام التقنية في كل مشاريع تطوير العاصمة المقدسة.