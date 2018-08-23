» شاهد.. مطعم يستبدل عماله بالروبوتات في الصين

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مطعم

روبوت

روسا اليوم

افتتحت مدينة شنغهاي الصينية مطعم مطعما جديدا  "هيما "، واستخدمت الروبوتات لتقديم الوجبات في وقت قصير لزبائن.

ويستطيع رواد المطعم حجز وجباتهم عبر تطبيقات خاصة دون عناء الانتظار في طوابير طويلة بحسب تقرير عرضته قناة "روسيا اليوم"،.

وقال تساو هاي مدير مطعم الروبوت هيما، إن أجور العمال فى شنغهاي أصبحت عالية، حيث يكلف العامل نحو 30 ألف دولار سنويا، أما الاستثمار فى الروبوتات الصغيرة فهو استثمار لمرة واحدة.

 شاهد الفيديو..

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