» القومي للمرأة يكشف مفاجأة عن حالات التحرش بالفتيات

23 أغسطس 2018 - 01:45 م

أكدت نجلاء عدلي، رئيس غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة بدأت أعمالها من أول أيام العيد، ولم ترد إلينا أى شكاوى مباشرة لتعرض الفتيات للتحرش ، لافتة إلى أنه يتم التواصل مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية لاستطلاع بيانات الفتيات المتعرضن للتحرش لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت "عدلي" في مداخلة هاتفية بفضائية " أكسترا نيوز" أن اليوم الخميس، أثبت الرصد الميدانى لغرفة المجلس القومى للمرأة وجود 3 حالات تحرش بحديقة الحيوان فى أول يوم العيد و15 حالة فى ثانى يوم للعيد.

وأكدت رئيس غرفة عمليات القومي المرأة، أنه سيتم رفع دعاوى قضائية للمتحرشات لتقديم المساندة المطلوبة ، متابعة :" بعض الفتيات يخشون الدخول فى قضايا ونساندها بكل الدعم من خلال محاميين متطوعيين ومساعدتهم فى حالة عدم القدرة المادية ومتابعة مسار القضية.

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