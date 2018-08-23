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فريق جامعة بنها ينشد "طلع البدر علينا" من داخل كنيسه بأوكرانيا

قبلي وبحري

داخل الكنيسة
داخل الكنيسة

علي إسماعيل

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قام منتخب فلكلور جامعة بنها الذى يمثل مصر فى المهرجان بغناء أنشودة طلع البدر علينا داخل الكنيسة باعتبارها واحدة من أشهر الأنشاد الدينية وقوبلت بترحيب كبير داخل الكنيسة من أبنائها والوفود المشاركة فى المهرجان، وذلك أثناء استقبال راعى كنيسة لوتسك للفرق المشاركة فى مهرجان الفلكلور الدولى بأوكرانيا

 وقام الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها ورئيس الوفد المصرى بتقديم درع الجامعة وعدد من الهدايا التذكارية لعدد من رجال الدين بمدينة لوتسك

 وقام منتخب فلكلور جامعة بنها بتقديم عرضه الصعيدى الذى انتزع اعجاب الحضور وفى نهاية اليوم الثالث للمهرجان قدم وفد جمعة بنها درع الجامعة الى لمديرى المهرجان ونائبته وسوف يقوم منتخب جامعة بنها للفلكلور غدا بتقديم 4 تابلوهات من التراث المصرى خلال فاعليات اليوم الرابع للمهرجان

 ومن جانبه اكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على الدور الذى تلعبه الفنون التراثية للتقريب بين الشعوب وكذلك على تقديم صورة ذهنية طيبة عن التراث الانسانى لكل دولة مشاركة كما يتبادل خلال مثل هذه المهرجانات طلاب جامعة بنها الخبرات مع زملائهم من طلاب الجامعات المشاركة فى المهرجان وقدم الشكر الي وزير التعليم العالي و وزير الشباب والرياضه علي دعمها للفريق

 وقال القاضى ان مشاركة جامعة بنها فى مهرجان الفلكلور الدولى بأوكرانيا تعد رسالة مصرية للعالم تعبر عن قيم التسامح والسلام

 


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