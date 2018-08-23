قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة غدًا

23 أغسطس 2018 - 02:37 م

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مركز شبين القناطر، وذلك غداَ الجمعة من الساعة 8 صباحا الي الساعة 8 مساءً، ولمدة 12 ساعة، نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح بمدخل قرية الشوبك – شبين القناطر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.