الحج والجرح الغائر

23 أغسطس 2018 - 03:35 م

سألوا الإمام أبو الحسن البصري " ما هو الحج المبرور ؟ فأجاب " هو أن يرجع المسلم من الحج زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة "!!! أي جرح داس عليه البصري؟!! الناس - إلا من رحمه ربه - يعودون من الحج وأول ما يفعلون يكتبون على جدران منازلهم " حج واعتمر فلان الفلاني "وعلى كل من يمر أمام المنزل أن ينتبه فهناك حاج ( بصحيح) يسكن في الداخل !!! أي جرح داس عليه البصري؟! الناس - إلا من رحمه ربه - أكثر ما يتشوقون إليه بعد الحج هو حيازة لقب (حاج ) وعلى كل من يتعامل مع الحاج أن يتذكر دائماً أنه يتعامل مع ( حاج )!!!أي جرح داس عليه البصري؟! مشاهير الناس ( يشيرون ) صورهم في الحج مثلما ( يشيرون) صورهم على (البلاج ) وعلى الجميع أن يفصل بين هذا وذاك !!! جرح غائر في جسد أكثر المسلمين...جرح المظهر المرغوب والجوهر المفقود.. جرح العمل والعرق المنتهيان بلا نتيجة ولا أثر ..جرح حضور المادة وغياب الروح..جرح حضور الرياء وغياب الاخلاص...جرح حضور الاسلام وغياب الايمان...جرح عظيم داس عليه إمام عظيم ..نسأل الله العفو والعافية.