» الصحة السعودية: 12 حالة ولادة خلال الحج

23 أغسطس 2018 - 03:42 م

أكد توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودي، خلو موسم حج هذا العام من الأوبئة، ونجاح الخطط الصحية.



وأعلن إطلاق المرحلة الأولى من نظام الإنذار المبكر للأحداث الصحية، مؤكدا أنه تم معاينة أكثر من 1.6 مليون حاج في المنافذ الحدودية.

وأوضح أنه تجهيز 25 مستشفى بسعة 5 آلاف سرير و550 سيارة إسعاف، وإجراء 36 عملية قلب مفتوحة و12 حالة ولادة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام.

وأكد القنصل العام لمملكة البحرين في مدينة جدة، سلامة جميع الحجاج البحرينيين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى البحرين.