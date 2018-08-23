«سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي

23 أغسطس 2018 - 05:01 م

قال الناشط السياسي بالتيار الشعبي، سامح سعودي، إن قوات الأمن توجهت قبل ساعة إلى منزله لاعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجدا، فقامت بالقبض على زوجته وابنائه الاثنين وتحطيم أثاث المنزل، وفقًا للكاتب الصحفي خالد البلشي.

يأتي ذلك فيما تشن قوات الأمن، حملة لاعتقال عدد من السياسيين والمعارضين منذ ساعات.

يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إنه تلقى اتصالات هاتفية من زوجة الخبير الاقتصادي رائد سلامة وأسرة السفير معصوم مرزوق، تفيد بإلقاء القبض عليهما.

كما ألقت قوات الأمن على الدكتور يحي القزاز أثناء تأديته واجب العزاء في البحر الأحمر، بحسب الدكتور عبدالجليل مصطفى.

ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية لتأكيد أو نفى الأنباء المتداولة.