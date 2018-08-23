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الكاتب الصحفى "على المعناوى" ينفى خبر وفاة نجله

قبلي وبحري

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صورة المنشور

حسن حمدان

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المعناوي.

ينفى. وفاه نجلة

نفى الكاتب الصحفى على المعناوى سكرتير عام تحرير مؤسسة أخبار التعليم خبر وفاة نجله إثر حادث غرق بالإسكندرية. حيث فوجئ المعناوى باتصال المهندس عبد الله هيكل نجل المستشار عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج في وقت متأخر من الليل للاطمئنان عليه وعلى أسرته. مؤكدا أنه قرأ الخبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" 
وأكد المعناوى انه صدم من الخبر المنشور. حيث قامت نقابة معلمى المرج بنشر خبر  وفاة نجله وتقديم العزاء لحرمه السيدة ثناء عبده على مدير مدرسة الشهيد ابراهيم العزب الاعدادية بنات التابعة لإدارة المرج التعليمية. 
وأكد المعناوى في تصريحات صحفية أنه سوف يقوم بمقاضاة النقابة لما أحدث بلبلة وحزن شديد في العائلة بمحافظات الصعيد 
وكان قد تواصل المعناوى مع المستشار أسامة العشري رئيس محكمة الجنايات سابقا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقابة لنشرها خبر كاذب عن وفاة نجله .


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