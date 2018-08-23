تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

23 أغسطس 2018 - 06:42 م

توفى سائح بريطانى الجنسية يدعى جون جونس كوبر 69عاما فى أول أيام عيد الأضحى اثر أزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية ، حيث وضع فى مشرحة مستشفى الغردقة العام لحين وصول زوجته لاستلام الجثة .



وقال مصدر طبى بمستشفى الغردقة العام ، أنه في عصر اليوم نفسه وتقريبا بعد بـ7 ساعات تم وصول جثة أخرى تبين أنها لزوجته وتدعى "سوزان الين كوبر" إنجليزية الجنسية 64 عاما، والسبب الطبي "وفاة طبيعية"، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، مرجحا أن يكون ذلك حزنا على فراق زوجها.

كانت جريدة «الجارديان»، نشرت، اليوم الخميس، أن سائحين بريطانيين توفيا خلال قضائهما إجازة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن شركة «توماس كوك» منظمة الرحلة، أن الزوجين من مدينة «بيرنلي» التابعة لمقاطعة لنكشر البريطانية، وأنه لا توجد تفاصيل متاحة حتى الآن حول ملابسات وفاة السائحين، لكن أحدهما كان موظفًا لفترة طويلة لدى شركة «توماس كوك» للرحلات السياحية.

وقال أنجو بورميستر، رئيس «تومس كوك» البريطانية، إن الشركة حاليًا تركز على دعم ومواساة أقارب الشخصين المتوفيين، وتحقق بالتعاون مع الفندق حول ملابسات ما حدث، وتدعم السلطات المحلية في تحقيقاتها.





