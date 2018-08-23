» موظف يذبح زوجته في القليوبية بسبب كوب شاي

23 أغسطس 2018 - 08:29 م

تجرد موظف من قرية ميت نما، إحدى قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، من كل مشاعر الإنسانية، وذبح زوجته بالسكين، بسبب كوب شاي.

بدأت الواقعة، بتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، اشارة من مستشفى النيل فى شبرا الخيمة، بوصول ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، مصابة بعدة طعنات فى الرقبة، ولقيت مصرعها أثناء محاولة الأطباء إسعافها.

وجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء علاء فاروق مدير المباحث، توصلت تحرياته الى ان وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجنى عليها، وأنه طلب منها إعداد كوب شاى، وعندما أعطته له، وجده بلا طعم نتيجة خفضها كمية السكر به، فألقى بالكوب على الارض ونشبت بينهما مشاجرة، أمسك خلالها السكين وطعنها فى رقبتها.

وأُلقى القبض على الزوج، حيث تبين انه يدعى "ب. س" 35 سنة- موظف.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.