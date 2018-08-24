السعودية تعترض صاروخاً "حوثيا" استهدف جازان

24 أغسطس 2018 - 12:08 ص

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء يوم الخميس، "صاروخاً حوثيا"، وفق إعلام سعودي رسمي.



وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل مساء اليوم، أن "الدفاع الجوي (السعودي) اعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان (مدينة سعودية)".



وهذه ثاني محاولة لاستهداف جازان خلال الأسبوع الجاري، حيث اعترضت القوات الجوية السعودية أمس الأول الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة ذاتها، وفق قناة العربية السعودية.



وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت "الإخبارية" أيضًا إن قوات التحالف العربي في اليمن أحبطت "عملًا إرهابيًا" بزورق مفخخ من شواطئ محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وبحسب إحصاء لوكالة الأنباء الرسمية السعودية الجمعة، بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية 176 صاروخًا.

