  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
جوجل

"جوجل" تحجب حسابات وقنوات على "يوتيوب"

أنور السادات

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

صورة أرشيفية

تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أبو بكر البغدادي

«أبو بكر البغدادي» لا يزال حيًا

أحمد عبد الباسط

أمريكا تمنح حق اللجوء لإخواني مصري حكم عليه بالإعدام

طفل المناديل

قرار عاجل لـ«الداخلية» ضد أمين الشرطة في واقعة «سبني أبوس إيدك»

وزارة الداخلية

«سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي

السعودية تعترض صاروخاً "حوثيا" استهدف جازان

عرب وعالم

اعتراض صاروخ حوثي
اعتراض صاروخ حوثي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق تجاه جازان

#

السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

#

السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان

#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء يوم الخميس، "صاروخاً حوثيا"، وفق إعلام سعودي رسمي.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل مساء اليوم، أن "الدفاع الجوي (السعودي) اعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان (مدينة سعودية)".
وهذه ثاني محاولة لاستهداف جازان خلال الأسبوع الجاري، حيث اعترضت القوات الجوية السعودية أمس الأول الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة ذاتها، وفق قناة العربية السعودية.
وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت "الإخبارية" أيضًا إن قوات التحالف العربي في اليمن أحبطت "عملًا إرهابيًا" بزورق مفخخ من شواطئ محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وبحسب إحصاء لوكالة الأنباء الرسمية السعودية الجمعة، بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية 176 صاروخًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع ممثل شهير في حادث سير مروع
» مفاجأة كبرى بشأن كتاب "المعتوه" عن ترامب
» رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير
» عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر
» جوجل توقف محركات البحث المرتبطة بإيران على يوتيوب
» اعتداء مسلح على شرطيين وسط موسكو
» موظف يذبح زوجته في القليوبية بسبب كوب شاي
» فرنسا تعلن وقف رحلاتها إلى إيران سبتمبر المقبل
» أول تعليق من إيران على قرار «الحظر» البريطاني
» أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»
» بالصور.. «التايم» الأمريكية تنشر صورة لـ«ترامب» وهو «يغرق»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء