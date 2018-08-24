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ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة أموال بالقليوبية

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الاستيلاء على مليون دولار في سطو مسلح بالغربية
الاستيلاء على مليون دولار في سطو مسلح بالغربية

علي إسماعيل

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تمكن ضبط مباحث مديرية امن القليوبية من ضبط المتهمين بالسطو المسلح علي سيارة أموال تابعة لمصنع بالعبور وسرقة 60 ألف دولار و150 ألف جنيه.
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا  بورود  بلاغ لقسم العبور من محاسب بمصنع للملابس الجاهزة، أنه عقب صرف مبلغ " 60 ألف دولار، 150 ألف جنيه" من أحد البنوك بمنطقة العبور وحال توجهه للمصنع مستقلًا سيارة بصحبة سائق السيارة ويدعى " أحمد. ع. م" وعامل بذات المصنع اعترضهم مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية وهددوهم بسلاح ناري واستولوا منهم على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب .
تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث وتبين أن مرتكبى الواقعة أحمد.ع.م، سائق السيارة 40 عاما، إبراهيم.ح.ع، فرد أمن، إسلام.ز.م، سائق 32 عاما، محمد.أ.ع، عاطل 27 عاما، أحمد.ع.ع، بائع 49 عاما وشقيقه محمد، محمود.م.أ، عامل 27 عاما، نادر.ع.ر،44 عاما، إسماعيل.ص.ح، عاطل، تامر.م.س، محمد.س.ص، عاطل، 30 عاما، خالد.ط.ع .
,عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد عبد الله رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، حيث قاموا بارتكاب الحادث مستخدمين السيارة النقل "ملك الأول" وفرد خرطوش، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم، أرشدوا عن "34 ألف و300 دولار و167 ألف و500 جنيه" من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة وقرروا بأن السلاح الناري المستخدم وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهمين الهاربين.

وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية أمام المباحث، موضحين أنهم علموا بحجم الأموال عن طريق سائق سيارة المصنع ويدعي "ا.ع.م" فهو من أمدّ باقي المتهمين بمعلومات حول خط سير السيارة واتفق معهم على الاستيلاء على المبلغ والتقاسم معه .


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