  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:54 ص
بحث متقدم
ترامب

هجوم ناري من "ترامب" على وزارة العدل الأمريكية

توتر بين السيسي والبشير بسبب الإخوان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" والبشير"

جوجل

"جوجل" تحجب حسابات وقنوات على "يوتيوب"

أنور السادات

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

صورة أرشيفية

تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أبو بكر البغدادي

«أبو بكر البغدادي» لا يزال حيًا

أحمد عبد الباسط

أمريكا تمنح حق اللجوء لإخواني مصري حكم عليه بالإعدام

في القليوبية

حبس سائق أطلق النار علي زميله بسبب معاكسة فتاة

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مجهول يطلق النار على فنان مشهور

#

عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم

#

مشاجرة بالأسلحة على بيع المخدرات فى المرج

#

معركة بين 14 شخصًا بسبب معاكسة فتاة فيى المرج

حبس

النار

على

فتاة

سائق

أمر رئيس نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل.

كانت قرية مرصفا التابعة لمركز بنها شهدت مشاجرة بين سائقين، حيث قام الأول بإطلاق الرصاص على الثانى بسبب قيام أحد أقارب المجنى عليه بمعاكسة فتاة من أقارب المتهم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء علاء فاروق، مدير المباحث بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية مرصفا مركز بنها ووجود مصاب، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ن ا ح"، سائق، مصاب بالخرطوش وطرف ثاني "ع س ا" سائق، وذلك بسبب قيام أحد أقارب الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الثاني وأثناء قيام الطرف الثاني بمعاتبة المصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته محدثا إصابة المجنى عليه .

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

 تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لذبح زوج لزوجته بسبب الأضحية
» تبعات صادمة بسبب ارتفاع عدد سكان الأرض
» مصرع ممثل شهير في حادث سير مروع
» مفاجأة كبرى بشأن كتاب "المعتوه" عن ترامب
» رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير
» عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر
» موظف يذبح زوجته في القليوبية بسبب كوب شاي
» «سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي
» أول تعليق من إيران على قرار «الحظر» البريطاني
» قرار عاجل لـ«الداخلية» ضد أمين الشرطة في واقعة «سبني أبوس إيدك»
» أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء