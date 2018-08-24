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ضبط عاطلين متهمين في سرقة 24 مليون جنيه بالقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والقاهرة والجيزة، من إلقاء القبض على عاطلين في القليوبية من مرتكبي واقعة سرقة مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه من احد سيارات نقل الأموال لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك.

كان قد ورد بلاغ إلي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم، وبداخلها 19 حقيبة أموال " 9 فارغة ، 10 مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها إيهاب . ع . أ 44 سنة ، مُقيم بالشرابية" وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليونًا و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها  29 صندوقًا بها مبالغ مالية قدرها " 18 مليونًا و835 ألف جنيه ، 5 آلاف دولار "وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم.

توصل فريق البحث الجنائى إلى تحديد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة ، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمده  تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط 4 حقائب سفر بداخلها مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل – سن 41 له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من محمد .أ.ع عاطل  43 سنة، صابر .ك.أ عاطل – سن 32 وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذين قاما بمساعدة المتهمين فى الاختباء عقب ارتكابهم الحادث .

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه ".

وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق .


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