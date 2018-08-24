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وفاة زوجين بريطانيين في ظروف غامضة

إجلاء زبائن فندق شهير بالغردقة بعد وفاة زوجين بريطانيين

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إجلاء زبائن فندق شهير بالغردقة بعد وفاة زوجين بريطانيين

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وفاة زوجين بريطانيين في ظروف غامضة
وفاة زوجين بريطانيين في ظروف غامضة

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قررت شركة توماس كوك للسياحة إجلاء جميع زبائنها من أحد الفنادق في مصر كإجراء احترازي بعد وفاة زوجين بريطانيين.

وذكرت شبكة "بي بي سي" ان شركة توماس كوك للسياحة قد اجلت جميع زبائنها من فندق بالغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر بعد وفاة زوجين بريطانيين.

وقد توفي جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) من بيرلني في مقاطعة لانكشير اثناء إقامتهما في فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك" على ساحل البحر الأحمر في الغردقة.

وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وأصدرت توماس كوك بيانا قالت فيه إن 301 من سائحيها في الغردقة سيكون لديهم خيارات الانتقال إلى فنادق بديلة ،أو رحلات جوية لإعادتهم إلى بلادهم.

وأضاف: "السلامة هي دائما أولويتنا الأولى، لذلك كإجراء احترازي، اتخذنا قرارا بنقل جميع عملائنا من الفندق".

وتابع البيان "نتفهم جيدا أن هذا أمر مزعج لمن يقضون عطلتهم، لكننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأكدت شركة السياحة البريطانية أنها تعمل عن كثب مع إدارة الفندق وتتعاون مع السلطات المحلية في مصر لمعرفة أسباب وفاة الزوجين.

وأوضحت الشركة أنها ستتصل بعملائها المقرر سفرهم إلى فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك" في الغردقة خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خيارات بديلة".

وعملت سوزان كوبر، في فرع شركة توماس كوك في بيرنلي.

وأوقفت الشركة الحجز لهذا الفندق، وكتبت على موقعها على الإنترنت "عذرا، الفندق غير متوفر".


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