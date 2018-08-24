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محافظ البحر الأحمر يناقش الرؤية المستقبلية لمكافحة التلوث البترولي

قبلي وبحري

صورة الاجتماع
صورة الاجتماع

حسن حمدان

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مكافحة

التلوث البترولى

ازلة البقع الزيتية

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لمكافحة التلوث البترولي بالبحر الأحمر ووضع آلية لاحتواء التسرب البترولي للشركات البترول فور حدوثه لمنع تلوث البحر.

وخلال الاجتماع استعرض قطاع محميات البحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث البحري (شركة بتروسيف) بالغردقة، حوادث التلوث البترولي خلال الأعوام السابقة والشركات المتسببه لذلك الأمر مع الغرامات الموقعة عليها من وزارة البيئة.

وأوضح المحافظ، أن هذه الآلية تبدأ فى العمل بالإبلاغ الفوري فور حدوث التسرب لتتم محاصرته وإزالة بقعة الزيت لمنعها من الوصول إلى الشواطئ وإحداث تلوث كبير. 

وأكد المحافظ علي قطاع محميات البحر الأحمر بتواجد مركب خدمة مع وجود معدات شركة بتروسيف  بصفة دائمة لاحتواء أي تلوث بترولي و مكافحته داخل البحر علي وجه السرعة مع تكليف اللجان الجغرافية بتجهيز المعدات الخاصة بمكافحة التلوث . 

وأشار المحافظ إلى أهمية احتواء أى تسرب بترولي بسرعة، حيث يكلف مكافحة هذا التلوث الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، لما يسببه من آثار ضارة على المستوى الصحي والاقتصادي والسياحي بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر والقبطان جمال الحلو مدير مركز مكافحة التلوث البحري ( شركة بتروسيف ) و المهندسة نانسي السيد مسئولة مكافحة التلوث بالشركة .

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