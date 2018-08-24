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ننشر صورة السائح الإنجليزي وزوجته المتوفيين بأزمة قلبية بالغردقة

قبلي وبحري

صورة السائح الانجليزى وزوجته المتوفيان بأزمة ?لبية
صورة السائح الانجليزى وزوجته المتوفيان بأزمة ?لبية

حسن حمدان

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الانجليزى

بالغردقة

وزوجته

بيان يوضح سبب وفاه السائح.

محافظة البحرالاحمر.

حصلت "المصريون"، على صورة السائح الإنجليزى وزوجته، توفيا بأزمة قلبية داخل إحدى الفنادق السياحية بالغردقة إثر قضائهم العطلة الرسمية.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر، بيانًا توضح فيه ملابسات الحادث وإلى نص البيان: 

توضيحًا للحقيقة فإن السائح المتوفي هو إنجليزي الجنسية يدعي جيمس كوبر يبلغ من العمر تسعة وستين عامًا.

وقد فارق الحياة بغرفته الفندقية بأحد فنادق الغردقة الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من أغسطس الحالي حيث تبين بعد الكشف الطبي علي المذكور في الحال أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وقد تم علي الفور نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام.

وقد قام مفتش الصحة بالكشف علي الجثمان وأثبت بالتقرير الطبي أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ بعضلة القلب وفشل في وظائف التنفس ؛ مما أكد عدم وجود شبهة جنائية حيال وفاة المذكور وفِي تمام الساعة الرابعه عصرا تم نقل السيدة سوزان كوبر 64 سنة إلى مستشفي الأصيل بحالة إغماء وتم عمل إنعاش قلبي لها لمده 30 دقيقه  وفي هذه الأثناء فارقت الحياه في تمام الساعة الخامسة واثني عشر دقيقة..

وتم علي الفور نقل الجثمان لثلاجة مستشفي الغردقة العام، وقام مفتش الصحة بالكشف علي الجثمان وأثبت بتقريره الطبي  أن سبب الوفاة هو توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها ولا توجد أي شبهه جنائية نحو ذلك..

وقد أمرت النيابة العامة بالاستماع لأقوال الابنة وتشريح الجثامين واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السفارة لاتخاذ إجراءاتها لنقل الجثامين وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

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