تعرف علي سعر الدولار مقابل الجنيه

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أغسطس.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم عند تعاملات الأحد الماضي آخر أيام العمل بالبنوك مسجلًا 17.82 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وسجل في بنكي الأهلي ومصر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 17.82 جنيه للشراء 17.92 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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