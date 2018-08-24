» شاهد.. خطوبة هيدي كرم على المنتج عصام عبد العزيز

فُوجئ الجمهور بخبر خطوبة هيدي كرم، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور من حفل خطوبتها الذي تم في أجواء مبهجة وبسيطة برفقة أصدقائها المقربين في أحد الأماكن العامة.

وأعلنت الممثلة المصرية عن خطوبتها بعد تداول الجمهور صورة لها منذ أيام مع عصام عبد العزيز، حيث بدأت التساؤلات والتكهنات حول وجود قصة حب بينهما، خاصة بعد أن أمضيا معاً عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي في مصر، ليقوما بالفعل بتأكيد الخبر بإعلان خطوبتهما.