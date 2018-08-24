  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

اللواء فؤاد علام

فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

دولارات

استثمارات مصر حتى يوليو الماضي تسجل هذا الرقم

التميمي لنصر الله : كل عام وأنت بخير

عهد التميمي لنصر الله: "كل عام وأنت بخير"

مجهولون يقتلون محاسبًا أثناء سرقته بالقليوبية

مجهولون يطلقون النار على "ترزي" أثناء عمله

وفاة زوجين بريطانيين في ظروف غامضة

إجلاء زبائن فندق شهير بالغردقة بعد وفاة زوجين بريطانيين

ترامب

صحيفة أمريكية: حلفاء ترامب يتخلون عنه

شاهد.. خطوبة هيدي كرم على المنتج عصام عبد العزيز

الصفحة الأخيرة

هيدي كرم وخطيبها
هيدي كرم وخطيبها

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حكم: عصام عبد الفتاح «فاشل».. وهناك مؤامرة ضدي

#

إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي

#

محافظ المنيا يكرم بطل الجمهورية في "الكونغ فو"

#

دعبس يهاجم مرتضى: ايه لزوم الزعيق والصويت كل يوم؟

فُوجئ الجمهور بخبر خطوبة هيدي كرم، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور من حفل خطوبتها الذي تم في أجواء مبهجة وبسيطة برفقة أصدقائها المقربين في أحد الأماكن العامة.

ووعدت هيدي كرم، محبيها بإقامة حفل خطوبة رسمي آخر في منزلها يحضره أفراد عائلتها وعائلة خطيبها المنتج عصام عبد العزيز، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت الممثلة المصرية عن خطوبتها بعد تداول الجمهور صورة لها منذ أيام مع عصام عبد العزيز، حيث بدأت التساؤلات والتكهنات حول وجود قصة حب بينهما، خاصة بعد أن أمضيا معاً عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي في مصر، ليقوما بالفعل بتأكيد الخبر بإعلان خطوبتهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الذئب في المنام عدو ظالم
» تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف
» أرملة قناص داعش تواجه اتهامًا بدعم التنظيم الإرهابي
» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة
» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم
» شاهد.. خطوبة هيدي كرم على المنتج عصام عبد العزيز
» سعودي يلتقط صورًا نادرة ترصد مشاهد الحج
» دراسة: الحشيش يؤدي إلى تسريع شيخوخة الدماغ
» دراسة مفزعة عن طريقة شربنا للماء
» قلق عالمي من "الوحش العسكري الروسي"
» عالم ألماني: الحرائق ستصبح أكثر دموية في العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء