فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

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السيسي

ال تي سي

فؤاد علام

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن هناك مخططًا دوليًا رُسم للمنطقة العربية منذ عدة سنوات لتفتيتها إلى دويلات.

وأضاف "علام"، خلال تصريحاته لفضائية "إل تي سي"، أن المخططات الدولية نجحت في إشعال الفتنة الطائفية والحرب الأهلية في العراق واليمن وليبيا سوريا؛ تمهيدًا لتقسيم هذه الدول، متابعًا: "الله أنعم على مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع مواجهة المخطط الدولي لتقسيم مصر.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن جماعة الإخوان استولت على سيارات للإذاعة المصرية في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لإذاعة أخبار كاذبة على لسان الدولة المصرية وهو فعل خطير جاء من قبل الجماعة.



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