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سعودي يلتقط صورًا نادرة ترصد مشاهد الحج

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الحج للمصور احمد حاض
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

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السعودية

الحج

الحرم المكي

عرفات

المشاعر المقدسة

التقط المصور السعودي، أحمد حاضر، مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمشاهد رصدها للحجاج أثناء أداء المناسك هذا العام، ورصد الوقوف بمشعر عرفات، ونفرة الحجاج لمزدلفة، وتحركهم صبيحة عيد الأضحى المبارك، وطواف الإفاضة.

وحملت صور "حاضر"، تسجيل مشاهد الحج من السماء، وقال فى تصريحات لـ"العربية نت": "إن طيران الأمن يقدمون خدمة كبيرة له ولغيره من المصورين، فهم متعاونون ويبحثون عن الميز التى تجعل المصورين يظهرون بأفضل الصور عن هذا الوطن وما يقدمه لضيوف الرحمن " ، وأكد أنه التقط العديد من الصور فى مواقع مختلفة، لا يعرف العدد لكنه مؤمن أن هذه النتائج ستصل للعالم حول أفضل البقاع .

وأضاف أنه يوثق منذ سنوات مشاهد الحج بتواجده مع طيران الأمن فى مختلف المواقع، ويحرص دوماً أن يكون لديه الجديد من اللقطات التى يتناقلها الناس عبر مواقع التواصل أو عبر الإعلام الرسمى.

 كما يحرص المصور أحمد على اختيار الوقت للصعود لطائرة الأمن لإلتقاط صوره، فهو يختار بعض الأوقات التى تكون الذروة، كنفرة الحجيج من عرفات وصبيحة عيد الأضحى، وكذلك التحليق فوق الحرم الشريف مع طواف الإفاضة لبعض الحجاج.

ويبين أحمد عشقه التصوير من الجو، لأنه يبين الخدمات الكبيرة والأعداد الهائلة، ويلتقط جماليات المكان سواء للمشاعر المقدسة فى عرفات ومزدلفة ومنى أو الحرم المكى الشريف.

شاهد الصور..





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