مجهولون يطلقون النار على "ترزي" أثناء عمله

24 أغسطس 2018 - 10:17 ص

فتح ملثمون النار على ترزى بكرداسة مما أسفر عن إصابته بطلق ناري بسبب خلافات مالية بينهم، وتكثف وحدة مركز شرطة كرداسة، من تحرياتها لكشف هوية المتهمين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، معلومات تفيد بإطلاق مجهولين النار على ترزي بدائرة مركز شرطة كرداسة أثناء أداء عمله بالمحل الخاص به.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء أداء هيثم كمال محمد، عمله بالمحل الخاص، فوجئ بهجوم مجهولين يبلغ عددهم 4 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي BYD صيني فضي اللون، ويحملون أسلحة آلية قاموا بإطلاق وابل من النيران عليه وأصيب بعده طلقات نارية ولاذوا بالفرار، كما أشارت التحريات الأولية،الي أن الدافع خلافات مالية بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.