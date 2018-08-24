» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم

24 أغسطس 2018 - 10:21 ص

أظهرت صورة التقطتها طائرة “درون” في أعماق الأدغال البرازيلية، عن اكتشاف قبيلة من الهنود الحمر كانت تعيش في عزلة تامة ولم يسبق لها التواصل مع العالم الخارجي.

والتقطت الطائرة لقطات مصورة للقبيلة؛ حيث ذكرت صحيفة “ذا صن”، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير قبيلة مالوكا – Maloca ، باستخدام طائرات بدون طيار.

وظهرت باللقطات مجموعة من رجال القبيلة يتحركون في منطقة مقطوعة الأشجار في قلب غابات الأمازون، بمنطقة الغرب الأقصى داخل حدود البرازيل

ونقلت “ذا صن” عن منظمة “فوناي” المعنية بالدفاع عن سكان البرازيل الأصليين، القول إن الوصول إلى هذه المنطقة لم يكن سهلا، حيث استغرقت رحلة الفريق البحثي المكلف بالعثور على القبيلة 3 أسابيع للوصول إلى منطقة قريبة من مكان وجودها.

واكدت المنظمة أن طائرة “الدرون” وفرت الحماية للسكان الأصليين وفريق المنظمة على حد سواء، اذ أن العثور على القبيلة في هذا التوقيت جاء لصالحها لوجود تقارير تفيد بوجود صيادين غير شرعيين يهددون بقاءها بهذه المنطقة.

كما وجد فريق الخبراء في مكان قريب من مقر القبيلة دلائل تثبت وجود بشر لا يمتون للعصر الحديث بأي صلة، وكانت هذه الدلائل عبارة عن أدوات حجرية وحديدية ذات أسلوب يعود لعصور ما قبل الحضارة.





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