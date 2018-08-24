"التضامن" تبدأ جسر حجاجها الجوي من يوم 27 أغسطس

24 أغسطس 2018 - 10:38 ص

أعلنت بعثة وزارة التضامن الاجتماعي في مكة، أن عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة تمت فجر الخميس بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح اليوم الجمعة للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، وأنه سيتم بدء خطة تفويج بعض الحجيج للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وتفويج البعض الآخر من مكة للقاهرة، وهى الأفواج التي قامت بزيارة المسجد النبوي.

وتابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال التواصل مع البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي، حالة حجاج الجمعيات الأهلية ومراحل أداء المناسك للاطمئنان، ومن خلال غرفة العمليات التي شكلتها البعثة بالمملكة العربية السعودية والتأكد من الخدمات المقدمة لهم بدء من توفير وسائل الانتقال حتى الإقامة في المخيمات بعرفات ومنى.

وسجلت غرفة العمليات للبعثة حالة الوفاة الرابعة أمس، بسبب هبوط فى الدورة الدموية، إضافة إلى متابعة 6 حالات مرضية تتلقى الغسيل الكلوي.