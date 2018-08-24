عهد التميمي لنصر الله: "كل عام وأنت بخير"

24 أغسطس 2018 - 10:49 ص

بعثت الفلسطينية عهد التميمي، برسالة إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تعرب فيها عن شكرها له بسبب دعمه لها في فترة اعتقالها في السجون الإسرائيلية.

وقالت "التميمي"، في مقطع فيديو بثته قناة "الجديد" اللبنانية الأربعاء الماضي، إن مساندة نصر الله لها رفعت كثيرا من معنوياتها ومعنويات العديد من الأشخاص، لافتة إلى أنها لا تمثل نفسها بل تمثل شعبًا وقضية.

كما أعربت عن شكرها لنصر الله بسبب دعمه لها أثناء فترة اعتقالها في السجون الإسرائيلية، وأن الجميع يفتخر به ويدعمه.

ووجهت "التميمي" معايدة لنصر الله قائلة: "كل عام وأنت بخير، وأشكرك علي دعمك لي، وكلنا ندعمك"، مشددة على أنها لا تمثل أحدًا ولكن تمثل القضية الفلسطينية.

الفيديو: