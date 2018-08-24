اعترافات مثيرة لقتل عامل أمام منزله بالرصاص

24 أغسطس 2018 - 10:51 ص

أدلى المتهم بقتل عامل فى أطفيح باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين أثناء خروجه من منزله بطلقات نارية، بسبب خلافات ثأرية بين العائلتين، بعدما قتل المجنى عليه والد المتهم بالخطأ منذ 6 سنوات، ولذلك عقد العزم على التخلص منه وأخذ بثأر والده.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة عامل فى الستينيات من العمر، مصاب بطلقات نارية، سقط على إثرها جثة هامدة.

تبين أن خلافات ثأرية وراء قتل المجني عليه بالغ من العمر 19 عاما، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات ثأرية بين عائلته، وعائلة المجنى عليه، منذ 5 سنوات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.