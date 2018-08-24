حرب بين "فيدال" والريال تعرف على السبب

24 أغسطس 2018 - 11:01 ص

اندلعت الحرب الكلامية بين اللاعب أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلي وبايرن ميونخ السابق، وناد ريال مدريد الإسباني.

ولمح إلى استفادة "النادي الملكي" من أخطاء الحكام في دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم التشيلي: "لو استخدمت تقنية الفيديو لحقق بايرن ميونيخ الألماني لقبي دوري الأبطال"، في إشارة إلى استفادة ريال مدريد من الأخطاء التحكيمية أمام بايرن ميونيخ في البطولتين السابقتين.

وانتصر "الملكي" على فريق فيدال السابق بايرن ميونيخ في الموسمين السابقين، بطريقة "مثيرة للجدل"، شهدت طرد فيدال نفسه خلال اللقاء في 2017.

ويذكر أن ريال مدريد مضى ليحقق لقبي البطولتين السابقتين، بعد انتصاره في المباراة النهائية على يوفنتوس وليفربول على التوالي.

وخلال مقابلة للاعب مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكد فيدال أنه يريد الانتصار بجميع الألقاب مع فريقه الجديد برشلونة، ومن ضمنها "بطولته المفضلة" دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن فيدال لم يسبق له تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته في القارة العجوز مع باير ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وانتقل فيدال لصفوف برشلونة قادما من بايرن ميونيخ الشهر الماضي مقابل 18 مليون يورو.