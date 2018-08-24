الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

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أنهت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع عدد من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم صباح أمس الخميس، وذلك بعد ترحيلهم تباعاً من النيابات المحلية التي احتُجزوا في دوائرها.

وسمحت النيابة بدخول عدد من المحامين على رأسهم الحقوقي خالد علي لحضور التحقيقات مع المعتقلين المتهمين.

ووجهت اتهامات لكل من  "السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، و الدكتور عبد الفتاح سعيد البنا والناشط سامح سعودي، بالتنسيق مع جماعة الإخوان لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص".

كما وجهت اتهامات للناشط عمرو محمد بتمويل الجماعة الإرهابية واتفاق بغرض فعل إرهابي.

وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي واقترح طرحها للإستفاتاء الشعبي.

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