"لين" يدلي بمقدمة أمطاره على هاواي الأمريكية

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وكالات- حنان حمدتو

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يقترب الإعصار لين من ولاية هاواي الأمريكية ويسبقه هطول في  الأمطار غزير وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة ويمكنه أن يتسبب في هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا مما قد يؤدي لسيول وانهيارات أرضية وأضافت الهيئة إن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير في بعض المناطق .

وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وقام السكان بتخزين المؤن استعدادا للإعصار، ووفقا  لمركز أعاصير المحيط الهادي التابع لهيئة الأرصاد في هونولولو "، أكد أهمية الإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".

وبحلول صباح الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا-كونا وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى. ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.



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